"Укрцукор" просит увеличить дотации на сахарную свеклу вдвое

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" просит правительство увеличить на 2010 год размер дотаций за посев сахарной свеклы с действующих в текущем году 750 грн/га до 1500 грн/га, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на finance.ua.

"Мы просим увеличить дотации за выращенную сахарную свеклу с 750 грн до 1500 грн за гектар. Это необходимо для стимулирования производства свеклы, чтобы не допустить возникновения сахарного кризиса в 2010 году", - сказал председатель правления НАСУ "Укрцукор" Николай Ярчук на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его мнению, в случае отсутствия поддержки государства аграрии сократят посевы сахарной свеклы, и Украина будет вынуждена удовлетворять свою потребность в сахаре за счет его импорта.

"Если мы в следующем году не посеем 450 тыс. гектаров свеклы, мы будем есть дорогой тростниковый сахар", - считает Н.Ярчук.

Он отметил, что в настоящее время себестоимость тростникового сахара из-за значительного роста мировых цен в 1,5 раза выше, чем украинского свекловичного.

Председатель правления НАСУ "Укрцукор" также призвал правительство решить вопрос обеспечения сахарных заводов природным газом. По его словам, сахарные предприятия в условиях дефицита оборотных средств вынуждены покупать газ по предоплате, то есть еще до того, как произведут и продадут продукцию.

Н.Ярчук также считает, что в период сезонного перепроизводства сахара необходимо провести его закупки Аграрным фондом, чтобы не допустить обвала внутренних цен на него.

Как сообщалось, правительство Украины предусмотрело выплату дотаций на гектар выращенной сахарной свеклы 750 грн. Аграрии из года в год сокращают посевы под этой культурой из-за низкой рентабельности ее производства.

Украина в 2009 году сократила посевы под сахарной свеклой на 13,7% по сравнению с 2008 годом – до 327,6 тыс. га.