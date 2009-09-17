Беларусь намерена получать не менее 10 млн. т зерновых в год

Беларусь намерена получать ежегодно не менее 10 млн. тонн зерна колосовых культур в год, заявил 17 сентября на пресс-конференции в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза, сообщает АПК-Информ.

"Наша цель - как минимум, 10 млн. тонн зерна колосовых культур", - сказал он, заметив, что такой объем позволит стране "иметь постоянный запас зерна и для самообеспечения, и для экспорта".

В то же время, по его словам, наращивание производства зерна для Беларуси является "не самоцелью, а одним из элементов улучшения состояния наших сельхозорганизаций". Увеличения валового сбора предполагается достигать за счет интенсификации производства, а не за счет увеличения посевных площадей, сказал И.Бамбиза.

В целом, по словам вице-премьера, Беларусь "уже вышла на такой уровень работ, когда можем программировать (объем производства), а не просто задачи перед собой ставить".

Говоря об итогах 2009 года, И.Бамбиза сообщил, что в текущем году валовой сбор зерна в Беларуси составил 9 млн т. В амбарном весе, по его словам, "мы будем иметь не меньше прошлого года - 8,2-8,3 млн. тонн".

Он отметил, что, как и на протяжении последних нескольких лет, Беларусь будет полностью обеспечена собственным фуражным зерном. Прогнозируется только потребность в ввозе до 15 тыс. тонн пшеницы твердых сортов с высоким содержанием клейковины, получаемой в Беларуси в недостаточных объемах из-за климатических условий, сказал И.Бамбиза.

Отвечая на вопрос о возможности экспорта зерна, вице-премьер заметил, что потенциал для этого есть. В то же время, он сказал, что в настоящее время Беларуси более выгодно экспортировать не зерно, а маслосемена рапса. По его данным, общий объем экспорта рапса по итогам 2008/2009 сельхозгода составит 100 тыс. тонн.

Говоря об урожае других сельхозкультур в текущем году, вице-премьер отметил, что сельхозорганизации перевыполнили свои обязательства по производству рапса. Всего собрано более 750 тыс. тонн рапса, что на 200 тыс. тонн больше уровня 2008 года, сообщил И.Бамбиза. По оценке вице-премьера, в текущем году также будет получен неплохой урожай кукурузы на зерно. Прогнозируется также полная самообеспеченность репчатым луком.