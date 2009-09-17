В Украине переработку свеклы начали 10 сахзаводов

В Украине переработку сахарной свеклы начали 10 сахарных заводов, которые уже произвели первые 15 тыс. тонн свекловичного сахара, сообщил председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" Николай Ярчук, сообщает АПК-Информ.

"Сегодня уже запустились 10 заводов, которые произвели 15 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая", - сказал он на пресс-конференции 17 сентября в Киеве.

Н.Ярчук подтвердил ранее заявленный прогноз производства сахара из свеклы урожая 2009 г. - 1,5 млн. тонн.

Он считает, что в текущем сезоне свеклу будут перерабатывать всего 55 предприятий, многие из которых в настоящее время испытывают проблемы с обеспечением оборотными средствами. По мнению руководителя ассоциации, решить этот вопрос можно за счет кредитования предприятий отрасли коммерческими банками.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай сахарной свеклы в 2009 г. на уровне 12 млн. тонн, производство свекловичного сахара - 1,5 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 г. 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара.

Емкость внутреннего рынка сахара эксперты оценивают в 1,8-2 млн. тонн в год.