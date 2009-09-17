Фермеры добиваются от НБУ внедрения льготных кредитов

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) обратилась к Национальному банку Украины с требованием внедрить льготные кредиты для сельхозпредприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент ассоциации Иван ТОМИЧ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, ассоциация требует внедрения кредитования фермеров, сельскохозяйственных предприятий, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов по кредитной ставке не выше 10% годовых.

«Если сегодня большинство европейских стран кредитуют по 2-3%, США по 0,7% и 0%, у нас также есть все возможности», - сказал И.ТОМИЧ.

Кроме того, фермеры требуют: возвращения фермерам и крестьянам депозитов, срок которых истек; создания крестьянского государственного земельного банка на базе одного из рекапитализированных банков; возобновления расследования дела по ликвидации АПБ «Украина»; возвращения средств фермеров, вложенных в Фермерский земельный банк.

По словам И.ТОМИЧА, если ассоциация не увидит реакции на озвученные требования, то фермеры совместно с другими общественными организациями, в частности, Союзом сельскохозяйственных предпринимателей, организуют акции протеста под стенами НБУ.

АФЗУ также подготовила ряд обращений к ВРУ с требованиями: законодательно обеспечить развитие неприбыльных сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и личных крестьянских хозяйств; завершить земельную реформу; продлить мораторий на продажу земель с/г назначения до 2012 года; урегулировать цены на семена подсолнуха.

И.ТОМИЧ отметил, что ассоциация на адекватную реакцию практически не рассчитывает, поскольку направляет «малонадежные обращения к малонадежной ВРУ».