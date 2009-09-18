В Киеве пройдут четыре сельскохозяйственные ярмарки

19 сентября, по поручению киевского городского председателя, главным управлением по вопросам торговли и быта КГГА в столице будут проведены 4 сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, мучные. крупяные и бакалейные товары, сахар и много других продовольственных товаров.

Ярмарки состоятся: в Голосеевском районе на ул. Паньковской; в Дарницком районе на ул. Л.Руденко; в Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 109; в Соломенском районе на ул. Стадионной.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15% ниже от рыночных.