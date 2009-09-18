В Херсонской обл. производство вина выросло на 40%

В Херсонской области производство вина за январь-август 2009 года возросло на 39,7% - до 332 тыс. дал.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, производство вина в августе текущего года возросло на 24,7% по сравнению с августом 2008 года и на 3,3% по сравнению с июлем текущего года - до 49,5 тыс. дал.