В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился на 5,4%

В Кировоградской области в январе-августе текущего года вылов рыбы предприятиями и физлицами увеличился на 5,4%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, - до 642,5 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольшее количество рыбы выловлено предприятиями Светловодского (446,6 тонн) и Онуфриевского (134,5 тонн) районов. Их удельный вес в общем объеме вылова рыбы в области составляет 69,5% и 20,9%, соответственно.

В 2008 году рыболовецкими предприятиями Кировоградской области было выловлено 1301,9 тонн рыбы, что на 0,8% больше, чем в 2007 году.