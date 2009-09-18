В Черкасской обл. вылов рыбы увеличился на 12%

В январе-августе 2009 года рыбохозяйственными предприятиями Черкасской области выловлено 1867 тонн рыбы, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, в том числе предприятия и хозяйства "Укррыбхоза" выловили 440 тонн рыбы.

Значительная часть объема улова рыбы приходится на рыбохозяйственные предприятия города Черкассы (46% общего объема), а также Чигиринского (25%), Чернобаевского (16%) и Жашковского (6%) районов.