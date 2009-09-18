В Китае из-за засухи урожай кукурузы сократится на 7,5%

Засуха в ключевых регионах производства кукурузы в Китае может привести к сокращению урожая зерновой в текущем году на 12 млн. тонн (или 7,5%) по сравнению с показателем 2008 г., достигшем 160 млн. тонн, прогнозируют эксперты COFCO (крупнейшая в КНР национальная корпорация по торговле и переработке сельскохозяйственной продукции).

При этом представители COFCO считают, что в целом предложение и спрос в сегменте кукурузы в стране является сбалансированным, и, несмотря на сокращение производства зерновой, в ближайшие годы Китай не будет нуждаться в ее импорте.

Кроме того, страна в некоторой мере застрахована от последствий засухи в виде наличия мощных госзапасов кукурузы, объем которых оценивается на уровне 36 млн. тонн, передает АПК-Информ.