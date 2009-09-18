В Херсонской обл. производство подсолнечного масла выросло в 2,9 раза

В Херсонской области за 8 месяцев производство подсолнечного масла нерафинированного увеличилось почти в 2,9 раза, в сравнении с аналогичным показателем 2008 года, – до 127,946 тыс. т.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в тоже время производство подсолнечного масла в августе к июлю текущего года сократилось на 84,6% - до 2,7 тыс. т.