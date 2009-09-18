В Черкасской обл. производство зерновых сократилось на 2,5%
13:42, 18 сентября 2009Агро
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До 1,9 млн. тонн
В Черкасской области на 1 сентября т.г. было произведено 1 млн. 972,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Производство семян подсолнечника за отчетный период уменьшилось на 41%, по сравнению с прошлогодним показателем, - до 6,3 тыс. тонн.
В то же время, производство картофеля увеличилось на 35,1% - до 669,1 тыс. тонн, овощей – на 39,4% - до 149,6 тыс. т.
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