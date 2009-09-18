В Черкасской обл. производство зерновых сократилось на 2,5%

В Черкасской области на 1 сентября т.г. было произведено 1 млн. 972,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Производство семян подсолнечника за отчетный период уменьшилось на 41%, по сравнению с прошлогодним показателем, - до 6,3 тыс. тонн.

В то же время, производство картофеля увеличилось на 35,1% - до 669,1 тыс. тонн, овощей – на 39,4% - до 149,6 тыс. т.