В Винницкой обл. производство мяса сократилось на 27,1%

Предприятия Винницкой области в январе-августе 2009 года сократили производство мяса на 27,1%, колбасы - на 50% по сравнению с январем-августом 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного управления статистики в Винницкой области.

В январе-августе т.г. предприятия Винницкой области выработали 12,670 тыс. тонн мяса, что на 6,47 тыс. тонн (на 27,1%) меньше, чем в январе-августе 2008 года. По сравнению с августом 2008 г. в августе т.г. производство мяса увеличилось на 2,6%, или на 0,057 тыс. тонн, – до 2,282 тыс. тонн. По сравнению с июлем 2009 года в августе выработано мяса на 7%, или на 0,170 тыс. тонн, меньше.

Кроме того, в январе-августе 2009 года предприятия Винницкой области выработали 2,672 тыс. тонн колбасных изделий, что на 2,665 тыс. тонн (на 50%) меньше, чем в январе-августе 2008 года.

По сравнению с августом 2008 г. в августе текущего года производство колбасы сократилось на 61,44%, или на 451 тонн, – до 283 тонн. По сравнению с июлем текущего года производство колбасы увеличилось на 2,54%, или на 7 тонн.

Как сообщал УНИАН, предприятия Винницкой области в 2008 году сократили производство мяса почти на 20% по сравнению с 2007 годом, колбасы - увеличили на 6,5%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются: предприятие „Тульчинмясо”, расположенное в Тульчине, птицекомбинат "Бершадский", расположенный в селе Флорино Бершадского района, Казатинский птицекомбинат, расположенный в Казатине, и „Ивано-Франковск-Винницамясо”. В целом в Винницкой области действует 20 мясоперерабатывающих предприятий.