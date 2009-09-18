Украина не будет закупать импортную сельхозтехнику

Министерство промышленной политики Украины не согласовало инициативу Министерства аграрной политики относительно закупки импортной сельхозтехники и оборудования, не производимого в стране и приобретаемого аграриями через механизм удешевления кредитов, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Крестьянские Ведомости.

Как сообщила пресс-служба Минпромполитики, министерство приняло такое решение по результатам отработки подготовленного Минагрополитики проекта распоряжения Кабинета министров, которым утверждается перечень такой сельхозтехники и оборудования.

Минпромполитики подчеркивает, что этот проект противоречит требованиям украинского законодательства о стимулировании развития отечественного машиностроения для АПК и расширению внутреннего рынка этой продукции.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в настоящее время в министерство от предприятий сельхозмашиностроения поступают предложения о возможности выпуска техники, которая внесена в перечень.