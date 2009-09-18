Украина экспортирует 16,4 млн. т зерна в 2010/2011 МГ

Кабинет Министров Украины прогнозирует экспорт зерновых культур в объеме 16,430 млн. т в 2010/2011 маркетинговом году (июль 2010 - июнь 2011). Об этом говорится в проекте Закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год» № 5140, зарегистрированном в Верховной Раде 16 сентября, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Транспортный бизнес..

Правительственные ожидания в части экспорта зерновых культур по итогам текущего 2009/2010 МГ составляют 16,410 млн. т. По уточненным данным Министерства аграрной политики, экспорт зерна в 2008/2009 МГ составил 25,198 млн. т.

Как сообщалось, Кабмин прогнозирует урожай зерновых культур 43,5 млн. т в 2010 г. В 2009 общая площадь к уборке составляет около 27 млн. га, при этом под ранними зерновыми - 12,9 млн. га, в том числе 6,8 млн. га пшеницы, 4,9 млн. га ячменя, 0,5 млн. га ржи.