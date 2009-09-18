В Черкасской области хлеб может подорожать на 8%
17:47, 18 сентября 2009Агро
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До конца года цены на хлеб из зерна нового урожая в Черкасской области вырастут в среднем на 7-8%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель представительства Государственного комитета Украины по вопросам материального резерва по Черкасской области Владимир ЛУКЬЯНЕЦ.
Цена на хлеб вырастет в связи с ростом стоимости электроэнергии и газа и инфляционными процессами. К тому же, в Украине с 1 июля 2009 года введены изменения классификации зерна, чтобы увеличить процент продовольственного зерна. Поэтому, по прогнозам В.ЛУКЬЯНЦА, снизилось качество муки по показателям клейковины и белка.
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