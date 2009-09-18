Продажи сельхозпродукции на Черниговщине выросли на 14%

Общий объем реализованной предприятиями Черниговской области аграрной продукции собственного производства в январе-августе 2009 г. сравнительно с аналогичным периодом 2008 г. увеличился на 14,1%, в т.ч. растениеводческой – на 24,1%, животноводческой – на 0,2%.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области.

Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составляла 63,2%, животноводства - 36,8%.

За реализованные с начала года на перерабатывающие предприятия скот и птицу сельскохозяйственные предприятия получили 3,2 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость (25,2 млн. грн. - год назад), за молоко и молочные продукты – 25,2 млн. грн. (44 млн. грн. – в январе-августе 2008 г.).

По состоянию на 1 сентября 2009 г., у предприятий, осуществляющих хранение и переработку зерновых культур, и у сельскохозяйственных предприятий имелось в наличии 1011,4 тыс. тонн зерна, непосредственно у аграрных предприятий – 751,4 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-августе этого года составляла 880,9 грн. за тонну. (1123 грн. - год назад).