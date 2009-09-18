В Харьковской области начали уборку кукурузы

Сельскохозяйственные предприятия Харьковской области начали уборку кукурузы и сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, на сегодняшний день кукуруза собрана на площади 796 га, при этом намолочено 2,6 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 32,4 ц/га.

По данным В.ЗВЕРЕВА, в текущем году кукурузу на зерно планируется собрать на площади 113,8 тыс. га.

Сахарная свекла в области собрана на площади 454 га, что составляет 2% от общей площади посевов (24,5 тыс. га). На сегодняшний день собрано 11,18 тыс. тонн при средней урожайности 246 ц/га.

По словам В.ЗВЕРЕВА, на сахарные заводы области уже отвезено 11,16 тыс. тонн корнеплодов.