В Харьковской области засеяно почти 60% озимых

На сегодня в Харьковской области озимые культуры засеяны на 265,2 тыс. га или 59% от запланированной площади посевов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, из запланированных под озимые культуры 447,5 тыс. га на сегодня засеяны 265,2 тыс. га или 59% от плана, в том числе на зерно засеяно 262,8 тыс. га.

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что в целом по области 54% озимых культур было посеяно с внесением минеральных удобрений.

Заместитель главы ОГА акцентировал, что лидерами по темпам проведения посевных работ на сегодня стали хозяйства Кегичевского (100%), Золочевского (90%), Купянского (88%) и Шевченковского (85%) районов области.