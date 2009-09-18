Украинские агрохолдинги вернутся на международные рынки капитала

По мнению украинского эксперта, аграрный бизнес почти не пострадал от кризиса. Поэтому аграрии готовы выполнять докризисные планы по привлечению заемных средств заграницей, сообщает Дело.

Украинские агрохолдинги могут вернуться на международные рынки капитала в 2010 г. Такое мнение высказал президент инвестиционной группы "Альтера-Финанс" Михаил Жернов.

Он подчеркнул, что практически у всех украинских аграрных холдингов присутствует экспортная составляющая, поэтому они заинтересованы в притоке валютных средств.

По словам эксперта, агрохолдинги незначительно пострадали от последствий глобального финансово-экономического кризиса.

"Даже если агрохолдинги теряли часть продаж на внешних рынках, компенсация происходила за счет внутренних продаж, и наоборот, - сказал Жернов. - Кроме того, у агрохолдингов есть дальнейшие планы развития, требующие привлечения заемных средств. Вопрос только в том, когда они будут готовы это делать: в следующем году или в 2011 г., надеясь на более выгодную конъюнктуру".

Среди клиентов нашей инвестиционной группы есть крупный аграрный холдинг, который прожил год в период кризиса и увидел, что его объемы продаж почти не упали, сказал эксперт. По его словам, сейчас агрохолдинг изучает возможность выхода на внешние рынки капитала, что он планировал еще в докризисный период.

"Это не исключение из правил - это тенденция, - подчеркнул Жернов. - При этом мы не говорим о тех компаниях, у которых критическое положение и которые вынуждены продаваться за долги".

Эксперт отметил, что выход украинских агрохолдингов на внешние рынки капитала возможен как в виде IPO, так и в виде частного размещения акций.

Следует также указать, что на этот маркетинговый год прогнозируют низкую цену на пшеницу - основной экспортный продукт в Украине. Стоимость пшеницы на торгах в США упала до уровня апреля 2007 года – за бушель с поставкой в декабре дают не более $4,5, что эквивалентно $165,33 за тонну.