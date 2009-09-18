В Харьковской области выросла продуктивность коров

В Харьковской области продуктивность коров за 8 месяцев 2009 года возросла на 25%, или 655 кг, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составляет 3265 кг молока.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, Харьковская область по итогам работы животноводческой отрасли Украины за январь-август текущего года заняла второе место по продуктивности дойного стада.