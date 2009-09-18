“Украгролизинг” приобрел лишь 12% заказанной техники

НАК “Украгролизинг” за 8 месяцев 2009 года приобрел лишь 12% заказанной в компании техники. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства промышленной политики.

В Минпромполитики считают, что на сегодня для поддержки и стабилизации работы отечественного АПК необходимо срочно начать финансирование в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 24.06.2009 № 778-р, которое, в частности, содержит график закупки НАК "Украгролизинг" в 2009 году сельскохозяйственной техники для последующего предоставления ее на условиях финансового лизинга.

“Украгролизинг”, в свою очередь, направит полученные средства на закупку высокотехнологичной сельхозтехники и оборудования отечественного производства у стратегических предприятий машиностроения для АПК, среди которых ОАО «Харьковский тракторный завод», ООО «Укравтозапчасть», ОАО «Красная звезда», ОАО «Брацлав» и др.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.