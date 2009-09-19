Украина и Израиль возобновили сотрудничество

Кабинет министров Украины возобновил соглашение с правительством государства Израиль о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства. Соответствующее постановление (от 9 сентября 2009 г. №975) опубликовано на официальном сайте правительства.

Этим постановлением Кабмин утвердил соглашение (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Государства Израиль о возобновлении действия соглашения о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства от 12 января 1993 года, подписанного 30 марта 2007 года.