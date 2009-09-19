Завтра в Украине облачно

20 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается небольшая облачность. Без осадков, только в Крыму местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 8-13°; кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы, а в Карпатах местами и в воздухе зазимки 0-4°; днем 16-21° тепла, в Закарпатье до 24°.

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 3-8° тепла, на поверхности почвы зазимкм 0-4°, днем 16-21°; в Киеве ночью 5-7°, днем 17-19° тепла.

19 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 19°.