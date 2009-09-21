Сегодня в Украине без осадков

21 сентября в Украине сохранится переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму местами дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, в южной части и на Закарпатье 6-11° тепла, днем 19-24° тепла, на Закарпатье 25-27°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области 3-8° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, днем 19-24°, в Киеве ночью 5-7°, днем 20-22° тепла.