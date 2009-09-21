83% продаваемых в Украине вин - отечественные

83% продаваемых в Украине вин – это вина отечественного производителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента маркетинга ЗАО «Алеф-Виналь» Анатолий КОГАН вчера на пресс-конференции на заводе компании в Крыму.

По его словам, 15 лет тому назад в Украине господствовали вина из Молдавии.

«Тогда они занимали 87% рынка Украины», - сказал А.КОГАН.

Он также отметил, что сегодня молдавские вина занимают 6-7% рынка Украины.

«Остальные 10% продукции на рынке страны между собой делят вина из Чили, Франции, Италии, Грузии и других стран мира», - сказал А.КОГАН.

«Грузия скатилась с 4 до 0,4% за последнее десятилетие»,- заявил А.КОГАН.

Справка УНИАН. ЗАО «Алеф-Виналь» (г. Днепропетровск) образовано в 1999 году. Подразделениями компании являются Крымский завод марочных коньяков «Багерово», завод виноделия ООО «Атлантис» (Крым), ЗАО «Бурлюк» (Крым), ЗАО «Старокрымский» (Крым), завод по розливу вин ООО «Атлантис» (Днепропетровская обл..).

Продукция компании: вино ТМ «Золотая Амфора», вино ТМ «Golden amphora», коньяк ТМ «Клинков» и ТМ «Жан Жак», водка ТМ «Горілка Українка» и ТМ «Хельсинки».