В Винницкой области увеличили сбор картофеля на 7,5%

Аграрии Винницкой области в этом году, по сравнению с 2008 годом, накопали на 7,5% больше картофеля и увеличили сбор плодов и ягод на 40,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, хозяйствами всех категорий области накопано 1305,9 тыс. тонн картофеля (по 153 ц с 1 га), что на 7,5% больше, чем в прошлом году. Производство овощей открытого грунта (за счет снижения урожайности с 210 ц до 203 ц с 1 га) против прошлогоднего объема уменьшилось на 3,4% и составило 183,6 тыс. тонн.

Общее производство плодово-ягодной продукции возросло против 2008 г. на 40,6% (вследствие увеличения урожайности с 46,5 ц до 60,0 ц с 1 га площади насаждений в плодоносном возрасте) и составило 26,0 тыс. тонн.