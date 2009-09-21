Виноделы не договорились о минимальной цене на продукцию

На совещании в Министерстве экономики Украины представители министерств, винодельческих компаний и профильных ассоциаций так и не пришли к единому мнению относительно целесообразности внедрения в Украине минимальных оптово-розничных цен на отечественную продукцию, сообщает УкрАгроЛизинг со ссылкой на Экономические известия.

На состоявшемся в Минэкономики совещании ряд виноделов выступил против внедрения каких-либо минимальных цен, обозначив меру как нерыночный регулирующий метод. При этом ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» рассматривает как возможный компромиссный вариант введение минимальных розничных цен на уровне 10-11 грн. за бутылку (0,7 л) винодельческой продукции.

Одновременно представители Минфина выступили категорически против введения ставки минимальных розничных цен на уровне 13 грн., которые предлагают представители крупных холдингов. «Такую позицию поддерживают до 10% участников рынка, преимущественно представители крупных алкогольных холдингов, цель которых — через внедрение минимальных розничных цен (МРЦ) отстоять собственные маркетинговые затраты на продвижение брендов»,— считают в ассоциации «Виноградари и виноделы Украины». В ассоциации также считают, что внедрение МРЦ является нерыночным механизмом регулирования рынка.

Напомним, по мнению ряда виноделов, минимальная розничная цена ординарного тихого вина не может составлять менее 12-13 грн. (в зависимости от категории). К тому же, по их словам, стоимость натуральных вин не может составлять 7-10 грн. за бутылку (0,7 л) в рознице, учитывая НДС, торговую надбавку, затраты на изготовление, логистику, дистрибуцию, упаковку и другие расходы.

Как рассказала директор по маркетингу ТМ «Ореанда» Юлия Комарова, представители компании ДП «Крымский Винный Дом» (ТМ «Ореанда») присутствовали на совещании, но, к сожалению, оказались там незваными гостями, как и другие представители предприятий, поддерживающих политику установления минимальных цен на уровне 13 грн. По мнению госпожи Комаровой, при введении минимальной цены производители низкокачественных винных напитков просто не выдержат конкуренции с качественными натуральными винами и вынуждены будут либо уйти c рынка, либо начать производить качественную продукцию. «Наше предприятие полностью поддерживает политику введения МРЦ на уровне не менее 13 грн., так как мы являемся предприятием полного цикла производства вина»,— говорит маркетолог. Как отметила Юлия Комарова, представленные на рынке «дешевые» вина — это бесспорный фальсификат. «Введение МРЦ на вино упрочит позиции добросовестных производителей качественных вин и сделает конкуренцию действительно цивилизованной»,— говорит она.

Солидарен с ней и руководитель департамента по маркетингу «Алеф-Виналь» Анатолий Коган. По его словам, МРЦ на уровне 10-11 грн. оставит ситуацию на рынке на прежнем уровне. «Сохранятся все ценовые преференции для изготовления так называемого вина из прессовых фракций (мезга) с добавлением сахара-рафинада и спирта»,— говорит он. По словам маркетолога, не более 10% населения Украины понимают, что качественное вино не может стоить 10 грн. «Кроме того, такое вино портит украинскому вину репутацию на внешних рынках»,— сетует Анатолий Коган.

Таким образом, тот факт, что соглашение о минимальных ценах на вино на достаточно высоком уровне не достигнуто, пока что продолжает играть на руку производителям дешевого вина. А производителям дорогих вин приходится бороться за симпатии клиентов, улучшая качество и маркетинг продукции, а не загоняя потребителей в свой сегмент, используя жесткий административный запрет на вино конкурентов.

Экономические известия