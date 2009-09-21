Пшеница Грузии практически не пользуется спросом
12:43, 21 сентября 2009Агро
0
Импортная дешевле
Несмотря на небольшой урожай пшеницы в Грузии, местная продукция практически не пользуется спросом. По заявлению фермеров из Кахети, реализовать пшеницу невозможно и по минимальной цене, сообщает АПК-Информ.
По заявлению председателя Ассоциации зерноводов Аркадия Мекеришвили, причиной этого является низкая цена импортируемой продукции. По его словам, одна тонна ввезенной в Поти пшеницы 4 класса стоит 320 лари ($197), и поэтому грузинским фермерам трудно продавать пшеницу этого же качества по 350-400 лари ($216-247 за тонну).
Напомним, что в нынешнем году в Кахети урожай пшеницы составил порядка 100 тыс. тонн, что в 2 раза ниже прошлогоднего показателя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter