Закупочные цены на молоко в России вырастут

Закупочные цены на сырое молоко в России в октябре-ноябре текущего года вырастут на 10-15%, заявила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, выступая в Совете Федерации на "правительственном часе", посвященном ходу реализации госпрограммы по сельскому хозяйству, сообщает РИА Новости..

Скрынник напомнила, что за первое полугодие 2009 года производство молока в РФ сократилось на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 15,96 миллиона тонн. В текущем году отрасль молочного животноводства столкнулась с резким снижением цен - более чем на 20% - на молоко. Для стабилизации ситуации в отрасли государство направило на поддержку молочного производства из федерального бюджета 27 миллиардов рублей, выделило 3,5 миллиарда рублей на поддержку 58 экономически значимых программ, направленных на увеличение производства молока, и 5,8 миллиарда рублей - на поддержку племенной базы молочного скотоводства. Также повышены ставки ввозных таможенных пошлин на сухое молоко и сливочное масло, твердые сыры и тропические масла; внесены изменения в баланс Союзного государства с Белоруссией по молоку, предусматривающие снижение объемов поставок сухого молока и увеличение поставок сыров.

"Принято постановление правительства РФ, которое освобождает отечественные предприятия от уплаты налогов на добавленную стоимость при ввозе племенного скота на территорию РФ",- продолжила Скрынник.

Кроме того, продолжается реализация социальной рекламы, направленной на увеличение потребления молока населением. Скрынник отметила, что данные меры позволят стабилизировать ситуацию на молочном рынке России.

Также министр напомнила, что в 2010 году будет проводиться закупочная интервенция в отношении ультрапастеризованного молока, сливочного масла и твердых сыров.