Россия планирует уменьшить импорт мяса

Россия планирует к 2012 году уменьшить долю импорта в мясных ресурсах на внутреннем рынке до 18%, сократив импорт мяса по сравнению с 2008 годом почти в два раза, сообщила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, сообщает РИА Новости..

По ее словам, за первое полугодие 2009 года импорт мяса сократился почти на 30% и, по прогнозу Минсельхоза, до конца 2009 года доля импорта мяса снизится до 25% по сравнению с 32% в 2008 году.

"Главная задача, которую мы ставим перед отраслью - компенсировать за счет собственного производства уменьшение доли импорта в мясных ресурсах на внутреннем рынке. Планируем довести этот объем к 2012 году до 18%, что обеспечит снижение импорта мяса по сравнению с 2008 годом почти в два раза",- сказала Скрынник, выступая в понедельник на "правительственном часе" в Совете Федерации, посвященном ходу реализации госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.

Для достижения сокращения доли импорта мяса Минсельхозом согласованы прогнозные балансы по мясным ресурсам до 2012 года, предусматривающие снижение квот на импорт мяса в течение трех лет. Вместе с этим, совместно с регионами РФ в рамках подписанных соглашений определены конкретные свиноводческие предприятия и птицефабрики (всего их 180), на которых планируется увеличить производство свинины и мяса птицы.

"Министерство ведет работу по координации финансирования Россельхозбанком и Сбербанком 350 животноводческих объектов на общую сумму около 50 миллиардов рублей",- продолжила Скрынник.

Также реализуются региональные программы по развитию мясного скотоводства в объеме 3,165 миллиарда рублей.

Скрынник добавила, что вышеуказанные меры позволят произвести в этом году на российских предприятиях 9,9 миллиона тонн мяса, что на 6,5% выше уровня прошлого года. За первое полугодие 2009 года производство скота и птицы составило 4,1 миллиона тонн (на 6% больше аналогичного периода прошлого года).