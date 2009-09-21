Аграрии Крыма увеличили за 8 месяцев продажу продукции на 4,6%

В Крыму общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-август т.г. увеличился на 4,6%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации продукции растениеводства увеличился на 5,5%, продукции животноводства - на 4%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Крыма по всем направлениям реализации в сравнении с январем-августом 2008 г. увеличились на 1,4%, в том числе, на продукцию животноводства - на 9,8%, продукцию растениеводства – сократились на 9,9%.

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев текущего года аграрные предприятия Крыма увеличили реализацию продукции на 6,9% при росте цен на 1,3%. Объём продажи сельскохозяйственных продуктов на рынках Автономной Республики Крым в августе 2009 г. увеличился по сравнению с июлем текущего года на 6% при снижении цен на 3%.