Fozzy Group открыла оптовый гипермаркет в Харькове

Fozzy Group в субботу, 19 сентября, открыла оптовый гипермаркет Fozzy C&C Харькове. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, торговая площадь гипермаркета, расположенного в ТЦ «Дафи», составляет 10,6 тыс. кв. м.

Ассортимент гипермаркета включает 30 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

С открытием гипермаркета сеть Fozzy C&C насчитывает пять магазинов в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее в ТЦ «Дафи» размещался гипермаркет «О`КЕЙ». В июле т.г. холдинг “Эксперт-Капитал”, владеющий сетью гипермаркетов “О’КЕЙ” в Украине, принял решение о приостановке работы всех магазинов сети.

Справка УНИАН. Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, «магазины у дома» «Фора» и «Буми», аптеки «Будь здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», персональная электроника «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group – Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес – чешские ресторации «У хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café и Liquor.