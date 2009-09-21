"Констант Мебиус" сконцентрировал 77,7% "Браиловского"

Компания "Констант Мебиус" сконцентрировала 77,71% акций сельскохозяйственного общества "Браиловское".

Об этом идет речь в сообщении компании, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, киевская компания "Констант Мебиус" сконцентрировала 12 252,9 тыс. простых именных акций, ранее принадлежавших киевской компании "Турбо Инвест", которая вышла из состава акционеров "Браиловского".

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года компания "Турбо Инвест" сконцентрировала 77,7% сельхозобщества "Браиловское".

Справка УНИАН. Сельхозобщество "Браиловское" занимается производством сахарной свеклы, зерновых, молока и мяса, является основным поставщиком браиловского сахарного завода "Кристалл".

2008 год "Браиловское" закончило с убытком 28,338 млн. грн. против 10 тыс. грн. прибыли в 2007 году.