Винницкая область получила 15,3 млн. грн. дотаций для животноводства

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области за январь-август 2009 года получили 15,3 млн. грн. дотаций за скот и птицу в живом весе, что на 9%, или 1,5 млн. грн., меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общей суммы дотаций за крупный рогатый скот аграрии области получили 4,6 млн. грн., за свиней – 0,5 млн. грн.

За молоко и молочные продукты получено 10,1 млн. грн., что на 58%, или 14 млн. грн., меньше, чем в январе-августе прошлого года.