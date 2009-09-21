Житомирщина реализовала за пределы области 290 тыс. т зерна

В Житомирской области хлебоприемные, зерноперерабатывающие и сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 1 сентября текущего года реализовали за пределы области 290,1 тыс. тонн зерна на 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

По его словам, больше всего реализовано кукурузы – 192,1 тыс. тонн, что составляет 66,2% от общего объема реализации. Кроме того, продано 58,6 тыс. тонн пшеницы (20,2%), 22,6 тыс. тонн ячменя (7,8%) и 14,8 тыс. тонн рапса (5,1%).

"Незначительными партиями также реализованы рожь, подсолнечник, соя, просо, горох, горчица и гречиха", – сообщил Н.ДЕЙСАН.