В Кировоградской области запасы зерна уменьшились на 9,8%

В Кировоградской области на 1 сентября 2009 года на складах сельскохозяйственных предприятий хранилось 1 млн. 443,9 тыс. тонн зерновой продукции, что на 9,8% меньше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистки в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы на 1 сентября т.г. составили 740,3 тыс. тонн, что на четверть меньше прошлогоднего.

Непосредственно на аграрных предприятиях области хранилось 869,2 тыс. тонн зерна, что на 16,4% меньше, чем на 1 сентября 2008 года, в том числе пшеницы – 452,7 тыс. тонн, ржи – 12 тыс. тонн, ячменя – 326,9 тыс. тонн, кукурузы – 37,5 тыс. тонн.

Предприятия по переработке и хранению зерна на 1 сентября т.г. имели в наличии 574,7 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали предприятия по переработке и хранению зерна, в январе-августе 2009 года составила 782,8 грн. за тонну против 968,6 грн./т за аналогичный период 2008 года. В частности, средняя закупочная цена пшеницы составила 788,1 грн./т против 906,2 грн./т в прошлом году.

Запасы семян подсолнечника на аграрных предприятиях области на начало осени 2009 года составляли 16,9 тыс. тонн, на перерабатывающих предприятиях – 22,3 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена, которую в январе-августе 2009 года предлагали за тонну семян подсолнечника в области, составляла 1716 грн. (по Украине – 1803,7 грн. за тонну).