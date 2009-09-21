За незаконное выделение 10,8 га земли возбуждено дело

Следственное управление ГУ МВД в Днепропетровской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя районного филиала центра Государственного земельного кадастра и должностных лиц одного из поселковых советов, которые незаконно выделили третьим лицам 10,8 га земли.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Как было установлено, злоумышленники, злоупотребляя служебным положением, действуя без достаточных на то оснований, а именно без заявлений и обращений граждан о выделении земельных участков для строительства, подготовили решение поселкового совета о выделении 72-х земельных участков общей площадью 10,8 га третьим лицам. При этом были использованы копии паспортов и идентификационные номера 72 граждан, которые за предоставление копий получили вознаграждение по 50-80 грн.

Уголовное дело возбуждено по статье 191 части 5 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).