УТПК: рынок легального табака сократится на 40%

Объем рынка легального табака до конца 2009 года сократится на 40% из-за повышения ставок акцизного сбора.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК) Владимир ДЕМЧАК сегодня во время круглого стола на тему "Повышение налогового давления путем увеличения ставок акцизного сбора на потребительские товары в условиях снижения покупательной способности".

По словам В.ДЕМЧАКА, в предыдущие годы было много сделано для того, чтобы вывести рынок подакцизных товаров из тени, однако последние действия власти по увеличению акцизной ставки приводят к снижению объемов легального производства и увеличению нелегальной доли продукции.

Президент УТПК выразил общую позицию участников круглого стола, которые утверждают, что радикальное повышение ставок акцизного сбора приведет к удорожанию подакцизной продукции и, как следствие, к росту спроса на дешевую продукцию теневого производства. По словам участников круглого стола, в тени может оказаться также большая доля ликеро-водочной продукции.

Участники круглого стола, среди которых были представители УТПК, "Укрводки", "Укртютюна", Украинской торговой ассоциации, Союза производителей пищевой промышленности Украины, Киевской организации работодателей торговли и сервиса (КОРТС), «Укрпива», ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», ЗАО "Одесский коньячный завод", призывают органы государственной власти остановить необоснованное повышение акцизных сборов.

Как отметили участники круглого стола, в июне 2009 года объемы производства ликеро-водочной продукции сократились на 77%, а в июле – на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объемы реализации данной продукции на внутреннем рынке снизились на 81% и 57,2% соответственно.

По данным участников круглого стола, объемы производства табачных изделий за май-август 2009 года снизились на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к снижению поступлений в госбюджет. В частности, в июле т.г. в госбюджет поступило 0,25 млрд. грн. акцизного сбора от реализации алкогольных напитков, что составляет лишь половину поступлений за июнь т.г. и на 14% меньше, чем в июле 2008 года.

Поэтому, подчеркивают представители алкогольной и табачной отраслей, увеличение акцизов никоим образом не будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет, а наоборот, снизит поступления вследствие спада производства.

По словам В.ДЕМЧАКА, отрасли необходимо по меньшей мере 6-9 месяцев, чтобы адаптироваться к новым акцизным ставкам.

Участники круглого стола призвали власть начать диалог с экспертами, производителями, продавцами и потребителями, отказаться от практики рассмотрения акцизной нагрузки исключительно как источника наполнения бюджета, а также от внеочередного повышения акцизного сбора.

Как сообщал УНИАН, в августе 2009 года Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду Украины предложение повысить с 1 октября 2009 года адвалорную составляющую акцизного сбора на табачные изделия с 20% до 36% от объема реализации по установленным максимальным розничным ценам путем внесения поправки в проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 год" (регистр. № 4707 от 24 июня 2009 г.) при подготовке его ко второму чтению.

Ставки акцизного сбора на 100% этиловый спирт в июле 2009 года были повышены на 58% – до 34 грн./л.

Ассоциация "Укрводка" обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, в которым производители алкогольной продукции выражают обеспокоенность в связи с инициативой, озвученной в ВР, которая, как стало известно ассоциации, предусматривает повышение ставок акцизного сбора на этиловый спирт до 50 грн./л.