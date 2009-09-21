В Винницкой области средний надой молока вырос

В аграрных предприятиях (кроме малых) Винницкой области в январе-августе 2009 года средний надой молока в расчете на среднее поголовье коров увеличился на 21%, или 502 кг, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 2,88 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, за отчетный период общее производство молока возросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, за счет увеличения валовых надоев в аграрных предприятиях на 12,7%.