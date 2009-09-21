Эксперт: розничные компании открывают новые объекты

Несмотря на пересмотр планов расширения в Украине некоторыми розничными сетями в связи с кризисом и низкой прибылью, крупные национальные и международные розничные компании продолжают открывать новые объекты.

Об этом УНИАН сообщил старший аналитик компании Astrum Investment Management Александр КАВА.

По его словам, «в то время как одна сеть уходит с рынка, ее место занимают другие, более эффективные и крупные розничные сети».

Аналитик прогнозирует, что в 2010 году некоторые малые розничные торговцы уйдут с рынка. При этом крупные розничные торговцы будут продолжать расти, хотя и более умеренно, чем это было до кризиса, считает А.КАВА.

Как сообщал УНИАН, Fozzy Group в субботу, 19 сентября, открыла оптовый гипермаркет Fozzy C&C Харькове. Торговая площадь гипермаркета, расположенного в ТЦ «Дафи», составляет 10,6 тыс. кв. м.

Ассортимент гипермаркета включает 30 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров.

С открытием гипермаркета сеть Fozzy C&C насчитывает пять магазинов в Украине.

Ранее в ТЦ «Дафи» размещался гипермаркет «О`КЕЙ». В июле т.г. холдинг «Эксперт-Капитал», владеющий сетью гипермаркетов «О’КЕЙ» в Украине, принял решение о приостановке работы всех магазинов сети.