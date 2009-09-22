В Винницкой области запасы зерна составляют 1,7 млн. тонн

На предприятиях Винницкой области, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, а также в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) на 1 сентября 2009 года имелось в наличии 1,686 млн. тонн зерна, что на 1,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях области хранилось 1,113 млн. тонн, на предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых, – 572,4 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-августе текущего года составляла 788,9 грн. за 1 тонну, что на 23,9% ниже уровня аналогичного периода 2008 года.