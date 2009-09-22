В Житомирской области приступили к обмолоту зерновой кукурузы

Сельскохозяйственные предприятия Житомирской области приступили к обмолоту зерновой кукурузы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника управления Николая ДИДКИВСКОГО.

По его словам, зерновую кукурузу по всем категориям хозяйств области предстоит собрать с площади 55 тыс. га. "Вместе с этой культурой мы выйдем, как и в прошлом году, на 1 млн. тонн зерна", – сказал Н.ДИДКИВСКИЙ.

При этом он отметил, что в области по всем категориям хозяйств зерновые и зернобобовые культуры обмолочены уже на 341,2 тыс. га, что составляет 85% от прогнозируемых площадей. Намолочено более 900 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 65,8 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Также, по словам Н.ДИДКИВСКОГО, в Житомирской области сейчас успешно идет сев рапса и озимых зерновых культур.