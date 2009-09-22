В Житомирской области Аграрный фонд закупил 87 тыс. тонн зерна

В Житомирской области с начала года Аграрным фондом в государственный интервенционный фонд закуплено 86,6 тыс. тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

По словам начальника управления Николая ДИДКОВСКОГО, в данный момент Аграрный фонд является самым мощным оператором на внутриобластном рынке зерна. Для сравнения Н.ДИДКОВСКИЙ сообщил, что за этот же период, с учетом сформированных запасов зерна в 2007-2008 годах, зернотрейдерам было реализовано в области 40,6 тыс. тонн зерна, в том числе 38,7 тыс. тонн пшеницы и 1,9 тыс. тонн ячменя. Больше всего пшеницы было продано ДП "Сантрейд" (22 тыс. тонн), ООО "Альфред С.Топфер"(6 тыс. тонн), ООО "Кернер - трейд" (3,8 тыс. тонн), ООО "Нибулон" (2 тыс. тонн) и ООО "Хлебодар" (1 тыс. тонн). Весь ячмень в количестве 1,9 тыс. тонн реализовали ООО "Хлебодар".

При этом Н.ДИДКОВСКИЙ подчеркнул, что по форвардным контрактам (36 договоров -УНИАН) на 18,9 тыс. тонн зерна сельхозпроизводителям области авансировали почти 11 млн. грн. По залоговым закупкам Аграрным фондом в прошлом году из доведенного задания в объеме 29 тыс. тонн зерна (24 тыс. тонн кукурузы и 5 тыс. тонн ячменя - УНИАН) было закуплено 34,9 тыс. тонн зерна - 27,5 тыс. тонн кукурузы и 4,1 тыс. тонн ячменя, а также 3, 4 тыс. тонн пшеницы. Хозяйствам области было оплачено 23,5 млн. грн.