В Черкасской области производство продукции животноводства выросло

В Черкасской области производство продукции животноводства в январе-августе 2009 года возросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство продукции животноводства возросло на 25,9%, в хозяйствах населения – сократилось на 3,3%.

Население области в январе-августе т.г. содержало 42,5% общей численности крупного рогатого скота (в прошлом году – 42,8%), в том числе коров – 56,3% (59,1%). Кроме того, в хозяйствах населения содержалось 51,9% свиней (в прошлом году – 55,8%), 90,4% овец и коз (в прошлом году – 89,9%), 24,7% птицы всех видов (в прошлом году – 30,4%).

В структуре реализации скота и птицы на убой в сельхозпредприятиях (кроме малых) доля птицы всех видов составила 87% (в январе-августе 2008 года – 83%), в частности бройлеров – 86% (81%); крупного рогатого скота – 6% (8%); свиней – 7% (9%).

По сравнению с январем-августом 2008 года в сельхозпредприятиях (кроме малых) объемы выращивания скота и птицы выросли на 31%, или 46,2 тыс. тонн, в том числе птицы – на 35%, объемы выращивания крупного рогатого скота – на 3%, свиней – на 9%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 112% (в январе-августе 2008 года – 107%). Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле возросли на 5%, свиней – снизились на 1% и составляли соответственно 526 г и 350 г.

В январе-августе т.г. на сельхозпредприятиях за счет увеличения производительности коров наблюдался рост производства молока на 9%. Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях (кроме малых) возрос на 8%, или 224 кг, и составил 3171 кг.

Производство яиц от птицы всех видов за отчетный период уменьшилось на 0,9% по сравнению с январем-августом 2008 года.