В Черкасской области производство продукции растениеводства увеличилось

В Черкасской области в январе-августе 2009 года производство продукции растениеводства возросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях производство продукции растениеводства уменьшилось на 10,6%, а в хозяйствах населения – возросло на 18,3%.

Сельскохозяйственные товаропроизводители области на 1 сентября 2009 года собрали почти 2 млн. тонн зерна, что 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уменьшение производства зерна обусловлено снижениям урожайности зерновых культур на 3,7 ц/га. Сельхозпредприятия намолотили 1 млн. 714,5 тыс. тонн зерна, что на 1,4% меньше, чем на 1 сентября 2008 года, хозяйства населения – 258,4 тыс. тонн (на 8,8% меньше).

В среднем с 1 га обмолоченной площади аграрными предприятиями получено 40,4 ц зерна (на 3,6 ц меньше, чем на 1 сентября 2008 года), хозяйствами населения – 34,4 ц (на 4,7 ц меньше).

В общем валовом сборе зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 63% приходится на озимые зерновые культуры, которых произведено 1 млн. 247,9 тыс. тонн, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году, в том числе озимой пшеницы – 1 млн. 104,4 тыс. тонн (на 8,7% меньше).

Валовой сбор яровых зерновых культур составил 724,9 тыс. тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2008 года. В общем производстве яровых зерновых 86% составляет ячмень – 624,1 тыс. тонн (на 2,8% меньше). На хозяйства населения области приходится 13% общего объема производства зерновых и зернобобовых культур, 99,9% картофеля, 80% овощей и 98% плодов и ягод.