В Крыму производство в сельском хозяйстве выросло на 5,7%

В Крыму в январе-августе т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объем сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств увеличился на 5,7%, в том числе в сельхозпредприятиях сократился на 8,8%, в хозяйствах населения - увеличился на 21,3%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, за 8 месяцев т.г. производство продукции растениеводства увеличилось на 8,1%, в том числе в аграрных предприятиях - снизилось на 16,0%, в хозяйствах населения - возросло на 44,1%.

Кроме того, производство продукции животноводства в Крыму с начала года возросло на 3,5%, в том числе в аграрных предприятиях - снизилось на 0,6%, в хозяйствах населения - возросло на 6,9%.

В Главном управлении статистики в АРК также сообщили, что в автономии, по расчетным данным на 1 сентября 2009 г., всеми категориями хозяйств зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены и обмолочены на площади 660,9 тыс. га, собрано 1588,6 тыс. т зерна (на 5,8% меньше прошлогоднего уровня).

Согласно сообщению, средний намолот составил 24,0 ц с 1 га. Сельскохозяйственными предприятиями намолочено 1085,7 тыс. т зерна (68,3% общего валового сбора и на 16,1% меньше прошлогоднего уровня) при урожайности 22,8 ц с 1 га (на 5,8 ц меньше, чем в прошлом году).

Хозяйствами населения собрано 502,9 тыс. т зерна (31,7% общего урожая и на 28,2% больше, чем на 1 сентября 2008 г.), уровень урожайности составил 27,1 ц с га (на 1,5 ц ниже прошлогоднего).