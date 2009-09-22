«Украгролизинг» подписал соглашение с канадскими инвесторами
На закупку сельхозтехники
НАК «Украгролизинг» подписала соглашение с канадской компанией SNC-LAVALIN INC на закупку сельскохозяйственной техники.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба НАК “Украгролизинг”.
Согласно сообщению, с украинской стороны соглашение 18 сентября подписал председатель правления «Украгролизинга» Николай ШПАК, с канадской – уполномоченный представитель компании SNC-LAVALIN INC Бред БИАДОН.
Как отметил Н.ШПАК, программы иностранного инвестирования возможны благодаря гарантиям государства, и становятся дополнительными резервами для модернизации технического парка в хозяйствах активных агропроизводителей.
“В процессе реализации проектов украинские сельхозпроизводители смогут получить на условиях финансового лизинга современные зерновые элеваторы, молоковозы и оборудование для молокоприемных пунктов. Получить новую современную технику и оборудование в лизинг – это в настоящее время почти единственный шанс для аграриев, которые стремятся сделать свои хозяйства рентабельными и конкурентоспособными”, - сказал он.
Компания «Украгролизинг» приступила к активной реализации заключенного соглашения. В частности, директоры областных филиалов НАК «Украгролизинг» должны стать членами специальных конкурсных комиссий при областных государственных администрациях, которые будут определять сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, которые получат технику в лизинг.
Контракт заключен во исполнение постановлений Кабинета министров от 17 июля 2009 г. №773 "О привлечении НАК "Украгролизинг" в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий с закупкой объектов инфраструктуры вместе с оборудованием для принятия, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции" и от 17 июля 2009 г. №772 «О привлечении НАК «Украгролизинг» в 2009 году иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий с закупкой технических средств и объектов инфраструктуры вместе с оборудованием для заготовки молока, его хранения и переработки».
Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.
Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.
В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.