В среду в Киеве сухо

В ближайшие сутки погоду будет определять сухой и теплый атлантический воздух, перемещающийся с запада Европы, а также поле повышенного давления.

Как сообщает УкрГидрометцентр во вторник, ожидается погода без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8-13, на побережье морей до +17, в Карпатах и на востоке +2-7, на поверхности почвы местами заморозки 0-4; днем +21-26, на Закарпатье до +28, в Карпатах +12-17.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11-13, днем +23-25.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 сентября самая высокая температура была +27,1 в 1924 и 1927 гг., самая низкая -1,1 в 1902 году.

В четверг в Украине без осадков, лишь днем в северных областях и карпатском регионе местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7-12, на юге +13-17, днем +20-25, в южной части и на Закарпатье до +28; в Карпатах ночью +1-6, днем +10-15.

В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +10-12, днем +21-23.

22 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +16-21, в Днепре возле Киева +18.