"Сумыхимпром" возобновил производство сложных минудобрений

ОАО "Сумыхимпром" возобновило производство сложных минеральных удобрений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела маркетинга предприятия Юрий ГЛАДЕНКО.

По его словам, предприятие уже с 18 сентября т.г. производит фосфорсодержащие удобрения. "С понедельника уже идет отгрузка", – сказал он.

В ближайшее время "Сумыхимпром" будет работать только по прямым контрактам.

Напомним, с 2009 года ОАО "Сумыхимпром", ЗАО "Крымский титан" и ЗАО "Днепровский завод минеральных удобрений" фактически прекратили выпуск фосфорсодержащих удобрений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №914 от 12 августа 2009 г. «Об утверждении Порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по защите, восстановлению и повышению плодородия почвы» утвердил льготы для сельскохозяйственных предприятий на закупку фосфорсодержащих минеральных удобрений отечественного производства.

Размер компенсации за суперфосфат отечественного производства составляет 600 грн. за тонну, аммофос – 1350 грн./т, нитроаммофос (суперагро) – 1125 грн. за тонну.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ОАО «Сумыхимпром» находятся в управлении Министерства промышленной политики Украины.

2008 год ОАО «Сумыхимпром» закончило с убытком 230,602 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль предприятия составила 1,417 млн. грн.