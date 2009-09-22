Тимошенко: нужно снизить себестоимость производства сахара

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украине необходимо принять ряд мер по снижению себестоимости производства сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода в Винницкой области.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, в настоящий момент необходимо принять стратегическую программу, позволяющую обеспечить значительное увеличение объемов производства сахара с более низкой себестоимостью.

«Нам необходимо решить ключевой вопрос – как мы с нашим производством сахара, с себестоимостью сахара вписываемся в общее мировое распределение труда, в общемировую конкуренцию. Всем известно, что мы конкурируем сегодня с сахаром из тростника... У нас есть большие возможности для повышения эффективности отрасли и снижения себестоимости сахара, что даст нам возможность войти в рыночное мировое пространство достаточно эффективно», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер подчеркнула, что на сегодняшний день одной из главных задач отрасли является соблюдение технологии выращивания сахарной свеклы для того, чтобы урожайность составляла порядка 500-530 центнеров с гектара.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что одновременно следует проводить более активное техническое переоснащение сахарных заводов, а поскольку техника для них закупается преимущественно за рубежом, правительство готово уже в этом году предоставлять гарантии под закупку техники.

Премьер-министр подчеркнула, что в бюджете на 2010 год также предусмотрены средства для предоставления таких гарантий. «На следующий год мы будем иметь специальную статью в бюджете, согласно которой будут предоставляться государственные гарантии для того, чтобы покупать, к примеру, самую современную, самую эффективную и продуктивную сельхозтехнику для сельхозхозяйств, которые выращивают сахарную свеклу. И на долгосрочной лизинговой основе без первого взноса – я подчеркиваю, потому что у селян его нет – с очень ограниченными процентами про кредитам, потому что государство должно брать на себя проценты по кредитам и оплачивать, обеспечивать высокоэффективной техникой все сельхозпредприятия, которые выращивают сахарную свеклу», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она отметила, что по сравнению с началом 90-х годов производство сахара в Украине сократилось более чем в три раза – с 5,5 млн. тонн до 1,5 млн. тонн, количество сахарных заводов – со 191 до 64, а площади посевов сахарной свеклы – с 1,6 млн. га до 326 тыс. га.